O árbitro polaco Damian Sylwestrzak vai dirigir o Sporting-Kairat Almaty de quinta-feira, jogo da 1.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, divulgou a UEFA, na manhã desta terça-feira.

Sylwestrzak, de 33 anos, vai ter como árbitros assistentes os compatriotas Paweł Sokolnicki e Adam Karasewicz. O quarto árbitro é Marcin Kochanek. No vídeo-árbitro vai estar Tomasz Kwiatkowsk, assistido pelo neerlandês Pol van Boekel.

O Sporting defronta o Kairat Almaty, do Cazaquistão, às 20h de quinta-feira, numa partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.