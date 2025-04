A operação «remontada» foi um autêntico fracasso! Com uma vantagem de 3-0 no bolso, o Arsenal não quebrou em casa do Real Madrid e até venceu por 2-1 em pleno Santiago Bernabéu para garantir um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões, onde não estava desde 2008/09.

O jogo até começou com um golo anulado a Kylian Mbappé, mas os «gunners» aguentaram-se nos minutos iniciais e podiam ter resolvido a eliminatória, não fosse o penálti falhado por Bukayo Saka (14m). Depois de um puxão de Raúl Asencio a Mikel Merino na grande área «merengue», o internacional inglês assumiu a responsabilidade de bater o penálti, mas a tentativa de Panenka saiu demasiado torta e Thibaut Courtois segurou o Real no jogo com uma sapatada na bola.

Apesar dos festejos efusivos dos anfitriões, o penálti falhado pelo Arsenal não foi o mote para uma reviravolta, como se poderia prever.

O Real Madrid esteve bastante desinspirado e a exibição na primeira parte foi um deserto de ideias. Embora tivesse mais posse de bola, a equipa de Carlo Ancelotti denotou dificuldades na organização ofensiva e nem sequer incomodou a defensiva londrina - chegou ao intervalo sem remates à baliza.

O momento de maior impasse aconteceu antes da meia-hora, quando foi assinalado penálti após uma queda de Mbappé na área dos «gunners», mas o lance foi revisto e revertido.

Com três golos de desvantagem, o Real Madrid tentou ir atrás do prejuízo no arranque do segundo tempo, mas novamente com pouca inspiração. Faltaram ideias ao conjunto «merengue», enquanto a equipa de Mikel Arteta continuou bem sólida na defesa.

Se, no ataque, o Real esteve abaixo do esperado, na defesa não foi melhor. Aos 65 minutos, o Arsenal aproveitou a passividade dos espanhóis e Saka redimiu-se do penálti falhado com uma finalização de classe na cara de Courtois.

O Arsenal nem teve muito tempo para festejar, porque dois minutos depois, William Saliba relaxou quando recebeu uma bola de David Raya, deixou-se desarmar por Vinicius Júnior e o brasileiro encostou para a baliza deserta.

O Bernabéu ganhava nova injeção de confiança para ir atrás de uma noite memorável, mas a falta de capacidade para criar oportunidades de golo voltou a evidenciar-se. A um quarto de hora do final, Mbappé saiu lesionado, o que retirou ainda mais poder de fogo no ataque aos «merengues».

A história da partida só ficou fechada em tempo de descontos, quando o Arsenal garantiu o triunfo. Gabriel Martinelli arrancou ainda antes do meio-campo, ganhou na velocidade a Fran García e finalizou certeiro na cara de Courtois para colocar justiça no marcador.

O Arsenal avança com todo o mérito e vai defrontar o Paris Saint-Germain, enquanto o campeão europeu fica por terra e o destino de Carlo Ancelotti também poderá estar traçado - a saída no final da época é o cenário mais provável.