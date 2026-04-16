«Foi um jogo com pouca intensidade, sem ritmo, sem golos e aborrecido.» A frase de Morten Hjulmand após o empate do Sporting com o Arsenal (0-0) resume muito bem aquilo que se passou no Emirates, mas os números também o comprovam.

Segundo dados do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, o duelo entre leões e londrinos teve um total de apenas dois remates à baliza. O Arsenal rematou 15 vezes, mas apenas numa ocasião a bola saiu na direção da baliza de Rui Silva. Ora, o Sporting também só conseguiu enquadrar um dos oito remates de que dispôs.

Desde 2003/04, esta foi apenas a 15.ª vez que, em jogos da fase a eliminar da Champions, se viu um registo tão parco de remates à baliza.

De resto, um dos jogos em que tal se verificou foi precisamente num duelo entre o Arsenal e uma equipa portuguesa. Em fevereiro de 2024, os «gunners» visitaram o Estádio do Dragão, num jogo que terminou com vitória do FC Porto por 1-0 e somente dois remates à baliza.