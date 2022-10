O apuramento até já podia ter sido festejado, em caso de vitória no Parque dos Príncipes, mas o empate mantém o Benfica com boas perspetivas de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa de Roger Schmidt está a dois pontos desse objetivo, mas até pode fazer a festa por menos.

Vamos por partes: o Benfica soma oito pontos em quatro jornadas, tal como o PSG, que lidera graças à melhor diferença de golos. Juventus e Maccabi Haifa têm agora três pontos, depois da vitória caseira da equipa israelita sobre a «vecchia signora».

Estas duas equipas podem fazer, no máximo, nove pontos, e por isso o Benfica garante o apuramento se chegar aos dez.

Um ponto a menos pode ser insuficiente no saldo final, perante uma eventual desvantagem no confronto direto, mas até pode dar para a festa na próxima jornada. Um empate no Benfica-Juventus afasta a equipa italiana da próxima fase, e pode garantir a passagem do Benfica, se o Maccabi Haifa não ganhar em Paris. O Benfica chegaria aos nove pontos, a Juventus ficaria pelos quatro, e o Maccabi na mesma ou pior (com três).