Já é conhecido o calendário dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com a presença de duas equipas portuguesas.

O Benfica visita o Club Brugge a 15 de fevereiro, e joga na Luz a 7 de março.

O FC Porto joga em Milão, com o Inter, a 22 de fevereiro, com o jogo do Dragão marcado para 14 de março.

CALENDÁRIO DOS OITAVOS DE FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES

PRIMEIRA MÃO:

AC Milan-Tottenham, 14 fevereiro

PSG-Bayern Munique, 14 fevereiro

Club Brugge-Benfica, 15 fevereiro

Borussia Dortmund-Chelsea, 15 fevereiro

Liverpool-Real Madrid, 21 fevereiro

Eintracht Frankfurt-Nápoles, 21 fevereiro

Leipzig-Man City, 22 fevereiro

Inter-FC Porto, 22 fevereiro

SEGUNDA MÃO:

Benfica-Club Brugge, 7 março

Chelsea-Borussia Dortmund, 7 março

Tottenham-AC Milan, 8 março

Bayern Munique-PSG, 8 março

Man City-Leipzig, 14 março

FC Porto-Inter, 14 março

Real Madrid-Liverpool, 15 março

Nápoles-Eintracht Frankfurt, 15 março