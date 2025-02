Graças a um penálti convertido já em tempo de descontos, o Club Brugge contrariou o favoritismo da Atalanta e venceu na receção aos italianos, por 2-1, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os anfitriões foram superiores na primeira parte e chegaram ao golo em cima do primeiro quarto de hora. Com um remate desde a zona de penálti, Ferran Jutgla bateu o português Rui Patrício, que foi novamente titular na baliza da Atalanta – Marco Carnesecchi ficou no banco.

A formação de Gian Piero Gasperini chegou à igualdade ainda antes do intervalo. Após um cruzamento de Zappacosta, Mario Pasalic (41m) subiu mais alto na área e cabeceou para o 1-1.

O empate perdurou até tempo de descontos, até que os belgas beneficiaram de um penálti, a castigar uma falta de Isak Hien sobre Gustaf Nilsson (90+4m). O sueco assumiu a responsabilidade e enganou Patrício. Gasperini até foi mais cedo para o balneário, insatisfeito com a decisão do árbitro.

A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira, em Bérgamo.