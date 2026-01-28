Champions: Benfica defronta Real ou Inter e pode apanhar Sporting nos oitavos
Encarnados vão jogar a primeira mão do play-off em casa
O Benfica vai defrontar o Real Madrid ou o Inter de Milão no play-off dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
Os encarnados vão jogar a primeira mão em casa, a 16 ou 18 de fevereiro, enquanto o segundo jogo será a 23 ou 25 do próximo mês. O sorteio está marcado para a próxima sexta-feira.
Caso o Benfica vença, então, Real Madrid ou Inter no play-off, poderá defrontar o Sporting nos «oitavos». Isto porque, caso chegue aos oitavos de final, o adversário dos encarnados serão os leões ou o Manchester City.
De resto, o Sporting está também na expectativa para saber quem vai defrontar na próxima fase. Bodo/Glimt, Benfica, Inter e Real Madrid são possíveis adversários da equipa de Rui Borges.
Todos os jogos do play-off dos oitavos de final da Champions:
Mónaco ou Qarabag - PSG ou Newcastle
Club Brugge ou Galatasaray - Juventus ou Atlético Madrid
Borussia Dortmund ou Olympiakos - Atalanta ou Bayer Leverkusen