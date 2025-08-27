Ao selarem a inédita qualificação para a fase principal da Liga dos Campeões, na noite de terça-feira, os noruegueses do Bodo/Glimt e os cazaques do Kairat Almaty quebraram recordes geográficos.

Os nórdicos – que na última época derrotaram FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa, tendo atingido as meias-finais – estabeleceram o recorde de participante mais a Norte, até porque pertencem ao círculo polar Ártico. Por isso, as temperaturas negativas e os nevões servem de trunfo nos jogos no relvado híbrido – parte natural, parte artificial.

Quanto ao Kairat Almaty, este estreante do Cazaquistão superou o recorde dos compatriotas do Astana. E este é um tópico sensível para Sporting e Benfica (caso vença no play-off), uma vez que Lisboa fica a 6907 quilómetros de Almaty, algo como 14 horas de voo.

O sorteio da fase Liga da Champions está agendado para esta quinta-feira (17h).