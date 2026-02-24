Champions: Bodo/Glimt volta a surpreender e elimina o Inter Milão
Vice-campeão europeu fica pelo caminho. Noruegueses podem defrontar o Sporting nos oitavos de final
É já o maior escândalo desta edição da Liga dos Campeões!
Depois da vitória por 3-1 em casa, os noruegueses do Bodo/Glimt foram até San Siro vencer o Inter de Milão por 2-1 e confirmar a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.
A equipa norueguesa, a cumprir apenas o seu quarto jogo em 2026 (além do Inter, venceu Atlético de Madrid e Manchester City nos anteriores), começou por defender-se com unhas e dentes, enquanto os «nerazzurri» carregaram sobre a área adversária, ao usarem e abusarem dos cruzamentos.
Apesar do maior caudal ofensivo do vice-campeão europeu, o nulo permaneceu até ao intervalo. Já aos 58 minutos, após um erro clamoroso de Manuel Akanji, Ole Blomberg rematou para defesa de Yann Sommer, mas Jens Petter Hauge não perdoou na recarga.
Hauge a gelar o Giuseppe Meazza e a complicar ainda mais a vida do Inter 🤯#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #inter #bodoglimt pic.twitter.com/IVpfoBgoqi— sport tv (@sporttvportugal) February 24, 2026
A surpresa ganhou outros contornos quando, aos 72 minutos, Hauge fez um grande passe para Hakon Evjen e o médio praticamente sentenciou as contas da eliminatória.
Evjen a fazer o segundo do Bodø/Glimt 🔥#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #inter #bodoglimt pic.twitter.com/zkaQtsl94V— sport tv (@sporttvportugal) February 24, 2026
O melhor que o Inter conseguiu fazer foi reagir, quatro minutos depois, por intermédio de Alessandro Bastoni, num lance em que o árbitro recorreu à tecnologia da linha de golo para confirmar que a bola tinha entrado por completo.
Bastoni a reduzir por pouco 🍿#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #inter #bodoglimt pic.twitter.com/jxuRZLPFvH— sport tv (@sporttvportugal) February 24, 2026
Até ao final, a equipa de Cristian Chivu manteve a toada dos cruzamentos, mas com pouco esclarecimento e sem arte e engenho para superar a barreira amarela que teve pela frente.
Nos oitavos de final, o Bodo/Glimt até pode defrontar uma equipa portuguesa. Os noruegueses terão pela frente o Manchester City ou o Sporting.