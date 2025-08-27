Champions: Brugge goleia Rangers por 6-0, Copenhaga também apurado
Belgas não dão hipótese aos escoceses. Dinamarqueses vencem o Basileia
Depois da vitória por 3-1 na Escócia, o Club Brugge não deu espaço para qualquer surpresa e atropelou o Rangers em casa, para garantir a presença na fase de liga da Liga dos Campeões.
Com o português Carlos Forbs a titular, a formação de Bruges venceu por esclarecedores 6-0. Aos cinco minutos, Nicolo Tresoldi inaugurou o marcador e tudo ficou ainda mais bem encaminhado após a expulsão de Max Aarons, três minutos depois, por agarrar um adversário que seguia isolado na direção da baliza.
Até ao intervalo, o Club Brugge ainda marcou mais quatro golos, com Hans Vanaken a dilatar a vantagem aos 32 minutos, antes do bis de Joaquin Seys (41 e 45m), a que se seguiu o golo de Aleksandar Stankovic (45+2m).
Carlos Forbs já nem veio para a segunda parte, mas os belgas voltaram a marcar, em cima do minuto 50, por Christos Tzolis.
Também esta noite, o Copenhaga fez valer o fator casa e, vindo da igualdade a uma bola na Suíça, venceu o Basileia por 2-0, no Parken.
O primeiro golo da partida foi apontado por Andreas Cornelius, aos 46 minutos. Já aos 84, Youssoufa Moukoko assinou o segundo, de penálti.