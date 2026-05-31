Champions
Há 17 min
Portista Cláudio Ramos junta-se a Vitinha nos festejos no relvado da Arena Puskás
Guarda-redes dos azuis e brancos foi convidado pelo médio do PSG, que foi eleito MVP da final da Liga dos Campeões, após vencer a competição pela segunda vez consecutiva
AL
Guarda-redes dos azuis e brancos foi convidado pelo médio do PSG, que foi eleito MVP da final da Liga dos Campeões, após vencer a competição pela segunda vez consecutiva
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O PSG venceu, este sábado, a segunda Liga dos Campeões de forma consecutiva ao bater o Arsenal nas grandes penalidades. No fim do encontro, Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, juntou-se a Vitinha nos festejos.
O médio do PSG, formado na Invicta, e o guarda-redes azul e branco, recorde-se, partilharam balneário no FC Porto na temporada 20/21, que terminou com a conquista do campeonato. Ao que parece, os dois jogadores ainda mantêm uma boa amizade.
Sempre comigo ❤️ pic.twitter.com/4GWC3hHJXE— Vitinha (@vitinha) May 31, 2026
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TAGS: Champions Liga Campeões FC Porto PSG Vitinha
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