O PSG venceu, este sábado, a segunda Liga dos Campeões de forma consecutiva ao bater o Arsenal nas grandes penalidades. No fim do encontro, Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, juntou-se a Vitinha nos festejos.

O médio do PSG, formado na Invicta, e o guarda-redes azul e branco, recorde-se, partilharam balneário no FC Porto na temporada 20/21, que terminou com a conquista do campeonato. Ao que parece, os dois jogadores ainda mantêm uma boa amizade.