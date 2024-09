Depois de uma primeira parte em branco, foi preciso esperar pelo quarto de hora final para assistir a três golos do Borussia Dortmund, que venceu na visita ao Club Brugge, por 3-0, na estreia na nova edição da Champions.

Jamie Byone-Gittens foi o grande desbloqueador do jogo, com dois golos em dez minutos (76m e 86m), fruto de duas jogadas individuais.

O resultado ficou definido aos 90+5m, com o penálti convertido por Guirassy, após falta que o próprio sofreu.

O Clube Brugge, adversário do Sporting nesta Liga dos Campeões, joga a 2 de outubro no terreno do Sturm Graz. Já o Dortmund, recebe o Celtic no dia anterior.

De resto, a equipa escocesa entrou com o pé direito, ao golear o Slovan Bratislava por 5-1, em Glasgow.

Scales (17m), Furuashi (47m), Engels (56m), Maeda (70m) e Idah (87m) fizeram os golos do Celtic, que contaram com o português Paulo Bernardo a partir do minuto 77. Wimmer (61m) apontou o golo dos eslovacos.