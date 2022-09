O Sporting foi à Alemanha vencer o Eintracht Frankfurt por 3-0, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Marcus Edwards (65m), Francisco Trincão (67m) e Nuno Santos (82m) marcaram os golos da formação orientada por Ruben Amorim.

Os leões assumem a liderança provisória do Grupo D, à espera do desfecho do Tottenham-Marselha.