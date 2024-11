Depois de concluída mais uma jornada da Liga dos Campeões, a UEFA divulgou esta quinta-feira a melhor equipa relativa aos jogos da quinta jornada.

O onze escolhido não conta com qualquer jogador português ou pertencente ao Benfica ou Sporting.

Já Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, foi eleito o melhor jogador desta ronda, à frente de Malik Tillman (PSV),Mateo Retegui (Atalanta) e Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

A equipa da semana da Liga dos Campeões:

Guarda-Redes: Caoimhin Kelleher (Liverpool);

Defesas: Jurriën Timber (Arsenal), Pau Cubarsí (Barcelona), Kim Minjae (Bayern), Ramy Bensebaini (Dortmund);

Médios: Alexis Mac Allister (Liverpool), Rade Krunić (Estrela Vermelha), Malik Tillman (PSV), Florian Wirtz (Leverkusen);

Avançados: Mateo Retegui (Atalanta) e Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

Introducing your Team of the Week! 🆕@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/es4hrs6sCp