O Nápoles somou esta terça-feira a segunda vitória no Grupo C, ao vencer por 1-0 no terreno do Union Berlim. A formação alemã somou a terceira derrota na fase de grupos, continua com zero pontos e cada vez mais longe dos oitavos de final.

Já o Nápoles, que esta noite não contou com o lesionado Osimhen, fez seis pontos e fugiu ao Sp. Braga, no segundo lugar.

Uma excelente jogada individual de Kvaratskhelia, aos 65 minutos, permitiu a Raspadori fazer o único golo da partida e garantir três pontos, num jogo em que o Union Berlim foi melhor na primeira parte e chegou a fazer um golo, anulado por fora de jogo de Fofana.

O português Diogo Leite foi titular no centro da defesa do Union Berlim, tendo visto do relvado Fofana recusar cumprimentar o treinador quando foi substituído, numa prova de que as coisas não estão fáceis no clube germânico.