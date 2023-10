O Manchester United somou esta quarta-feira os primeiros pontos na Liga dos Campeões, depois de ter vencido em Old Trafford o Copenhaga por 1-0.

Com este triunfo, a formação inglesa subiu ao terceiro lugar, com menos um ponto do que o Galatasaray, com quem vai disputar o apuramento para os oitavos de final. O Bayern Munique parece neste Grupo A de outro campeonato...

Refira-se que Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares no Man. United, enquanto Diogo Gonçalves esteve no onze do Copenhaga. Os dois primeiros jogaram o tempo todo, o último saiu de campo aos 85 minutos.

A partida começou, de resto, com uma grande homenagem a Bobby Charlton e a primeira parte acabou, curiosamente, antes de se chegar aos 45 minutos. De resto, o Man. United teve enormes dificuldades para chegar ao golo, que só apareceu na segunda parte.

O mal-amado Harry Maguire, aos 72 minutos, respondeu da melhor forma a um cruzamento de Eriksen e abriu o marcador, numa partida em que outro mal amado haveria de ser herói: Onana, nos descontos da partida, defendeu um penálti e segurou a vitória do United.