Manchester City e Leipzig empataram a um golo esta quarta-feira, na RB Arena, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os citizens entraram melhor, dominaram por completo o jogo até ao intervalo, mas permitiram uma forte reação aos germânicos e empataram pelo segundo jogo consecutivo. Agora, a eliminatória vai ter de resolver-se no Etihad, a 14 de março.

Sem Kevin De Bruyne e Laporte, ambos com febre, além do lesionado John Stones, Pep Guardiola foi forçado a fazer mexidas, mas manteve Rúben Dias e Bernardo Silva no onze. O camisola 20, ao contrário do que tem sido habitual, não alinhou no setor mais recuado do corredor esquerdo e posicionou-se como médio interior. Já André Silva, foi titular no ataque dos alemães.

Desde cedo, o Manchester City pautou o jogo ao ritmo que queria, assumiu total controlo da posse de bola e geriu os tempos de jogo. Os ingleses tiveram muita bola (ao intervalo somavam 74% de posse), mas não criaram muitas oportunidades de golo, embora bastasse uma desatenção para abrir o marcador.

Aos 27 minutos, após um mau passe de Schlager em zona proibida, Gundogan e Gvardiol atrapalharam-se com a bola, e quem aproveitou foi Mahrez, que apareceu na cara de Blaswich a finalizar. O guarda-redes do Leipzig ficou «pregado» ao relvado e nem sequer esboçou reação para impedir o 1-0.

O jogo era jogado exclusivamente no meio-campo defensivo do Leipzig, que revelou impotência para esticar metros e sair para contra-ataque. A linha defensiva dos citizens pisava terrenos muito altos e manteve-se muito bem coordenada, o que permitiu apanhar os avançados alemães em fora de jogo em vários momentos.

O primeiro remate do Leipzig, de resto, aconteceu já em tempo de compensação e nem sequer assustou Ederson.

Ao intervalo, Marco Rose sentiu que precisava de mexer para que a equipa subisse no terreno. Apostou na entrada de Benjamin Henrichs, retirou Klostermann e a mudança surtiu efeito.

Os primeiros minutos do segundo tempo mostraram o Leipzig muito mais ofensivo e com uma capacidade para causar estragos ao City que ainda não tinha revelado. O principal motor dessa transformação foi mesmo Henrichs que, no lado direito, somou a primeira grande ocasião de golo dos germânicos aos 55 minutos, mas falhou na cara de Ederson.

O guarda-redes brasileiro teve mesmo de se aplicar pouco depois (63m) para evitar o golo de André Silva, após um trabalho excelente sobre Akanji.

Aos 69 minutos, Erling Haaland apareceu pela primeira vez – andou completamente alheado do jogo, como em Nottingham – mas após uma grande arrancada no corredor central, atirou ao lado, com um remate muito torto.

Na resposta, a mudança de atitude do Leipzig materializou-se em golo. Primeiro, Szoboszlai, bem ao seu estilo, rematou de longe para um voo enorme de Ederson, mas, no pontapé de canto que se seguiu, o brasileiro nada podia fazer. Gvardiol apoiou-se em Rúben Dias, subiu mais alto e cabeceou para fazer o golo que deixa a eliminatória em aberto.

Ao contrário do que aconteceu na primeira parte, a equipa de Guardiola - que não fez qualquer substituição - não conseguiu reerguer-se e mostrar a mesma acutilância ofensiva, voltando a falhar nos jogos fora de casa nesta Champions: só venceu em Sevilha, tendo vacilado em Dortmund, Copenhaga e agora Leipzig.

