Depois da derrota em Old Trafford, o Manchester City perdeu na deslocação à Noruega, por 3-1, diante do Bodo/Glimt, em jogo da sétima jornada da fase de liga da Champions.

Sem qualquer português no onze – Bernardo Silva estava castigado e Rúben Dias e Matheus Nunes continuam com problemas físicos – os «cityzens» apresentaram-se com uma defesa improvisada e sofreram com os contra-ataques dos nórdicos, que antes da meia-hora já venciam por 2-0: Kasper Hogh bisou, com golos aos 22 e 24 minutos.

No segundo tempo, continuou o descalabro da equipa inglesa no relvado sintético do Estádio Aspmyra. Hakon Evjen ainda teve um golo anulado, mas o golaço de Jens Petter Hauge, aos 58 minutos, contou mesmo.

O Manchester City respondeu logo de seguida com um golo de Rayan Cherki (60m) e relançou o jogo.

Contudo, Rodri viu dois amarelos em pouco mais de um minuto (61 e 62m) e deitou por terra qualquer reação dos «cityzens», que seguem com 13 pontos em sete jogos e correm risco de cair dos lugares de apuramento direto para os oitavos de final. Já o Bodo/Glimt, que fez história ao alcançar a primeira vitória de sempre na Champions, chegou aos seis pontos.

No outro jogo da tarde, diga-se, o Club Brugge goleou na visita ao estreante Kairat (4-1), que já está sem hipóteses de seguir em frente na prova. Jorginho e Carlos Forbs foram titulares nas respetivas equipas.