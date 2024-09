O Manchester City não conseguiu desmontar a muralha defensiva que o Inter trouxe desde Milão e as duas equipas ficaram-se pelo nulo, esta quarta-feira, na primeira jornada da nova edição da Liga dos Campeões.

A expectativa era grande para a reedição da final de 2022/23 e assistiu-se a um jogo semelhante, embora com um resultado diferente. Os «citizens» tiveram mais bola, enquanto os «nerazzurri» foram sólidos a defender.

A equipa de Pep Guardiola começou com muita posse de bola, mas sentiu dificuldades em penetrar na linha defensiva dos italianos. Por outro lado, o City facilitou na manobra defensiva e não conseguiu parar de forma eficiente as transições do Inter. Marcus Thuram e o ex-FC Porto Mehdi Taremi – que foi titular, enquanto Lautaro Martínez ficou no banco – viram-se com muito espaço em diversas ocasiões perante poucos elementos defensivos dos «citizens», mas quase sempre definiram mal os contra-ataques.

Kevin De Bruyne tinha terminado a primeira parte com queixas e já nem regressou para o segundo tempo, assim como Savinho, que também ficou no balneário. Gundogan e Phil Foden foram lançados a jogo e a partida recomeçou num ritmo morno.

O filme do jogo foi parecido com o da primeira parte, com o City a rondar a área do Inter, mas sem conseguir criar muito perigo. A equipa de Simone Inzaghi tinha a estratégia bem montada e concedeu poucas oportunidades de golo ao campeão inglês, que, ainda assim, assustou num par de ocasiões e até poderia ter saído com a vitória.

O Manchester City, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, joga em casa do Slovan Bratislava na próxima ronda, ao passo que o Inter recebe o Arsenal. Ambos os jogos disputam-se a 1 de outubro.