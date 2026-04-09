Maxi Araújo, lateral-esquerdo do Sporting, integra a equipa da semana da Liga dos Campeões escolhida pelo painel de especialistas da UEFA.

O internacional uruguaio foi totalista na derrota dos leões frente ao Arsenal (1-0), na primeira mão dos quartos de final da prova.

O único português no onze ideal da primeira mão dos «quartos» é o médio João Neves, ele que somou uma assistência no triunfo caseiro do Paris Saint-Germain sobre o Liverpool (2-0).

Já Manuel Neuer, depois da exibição de gala na baliza do Bayern Munique no Bernabéu, não só foi eleito para a equipa ideal, como foi distinguido com o prémio de jogador da semana.