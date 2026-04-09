Champions
Há 34 min
Champions: Maxi Araújo e João Neves na equipa da semana
Uruguaio cumpriu 90 minutos com o Arsenal, português assistiu diante do Liverpool
AC
Uruguaio cumpriu 90 minutos com o Arsenal, português assistiu diante do Liverpool
AC
Maxi Araújo, lateral-esquerdo do Sporting, integra a equipa da semana da Liga dos Campeões escolhida pelo painel de especialistas da UEFA.
O internacional uruguaio foi totalista na derrota dos leões frente ao Arsenal (1-0), na primeira mão dos quartos de final da prova.
O único português no onze ideal da primeira mão dos «quartos» é o médio João Neves, ele que somou uma assistência no triunfo caseiro do Paris Saint-Germain sobre o Liverpool (2-0).
Introducing the Team of the Week! ✨@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/LpKzHIFWWw— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2026
Já Manuel Neuer, depois da exibição de gala na baliza do Bayern Munique no Bernabéu, não só foi eleito para a equipa ideal, como foi distinguido com o prémio de jogador da semana.
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