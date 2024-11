O Sporting recebe o Arsenal esta terça-feira, a partir das 20h00, em Alvalade, na quinta jornada da Liga dos Campeões.

Depois da goleada na Taça de Portugal, João Pereira, em estreia na Champions, deverá apresentar um onze próximo da máxima força. Com Eduardo Quaresma e Zeno Debast ainda em dúvida, as maiores incertezas são, por isso, na defesa.

Na frente, Viktor Gyökeres deverá regressar ao onze e terá Trincão no apoio, faltando saber se Edwards se mantém como o terceiro elemento do ataque.

Sporting-Arsenal AO MINUTO

Do lado do Arsenal, também é esperado que Mikel Arteta aposte numa equipa inicial com as principais figuras.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Sporting-Arsenal