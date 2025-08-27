Benfica e Sporting vão ficar a conhecer os adversários na fase de liga da Liga dos Campeões esta quinta-feira, a partir das 17h00.

Os encarnados inseridos no pote 2, enquanto os leões estão no pote 3. Com o novo formato da Champions, que arrancou na temporada passada, cada equipa realiza oito jogos (quatro em casa e quatro fora), contra duas equipas de cada um dos quatro potes. Ou seja, Benfica e Sporting poderão defrontar equipas que estão no mesmo pote.

Existem condicionantes, tais como, não se podem defrontar equipas do mesmo país e, no máximo, cada equipa só pode defrontar dois adversários da mesma federação.

A fase de liga da Champions arranca a 16 de setembro. Os oito primeiros classificados seguem para os oitavos de final, enquanto as equipas do nono ao 24.º lugares vão disputar o play-off de acesso aos oitavos.

Apesar de já conhecerem os adversários esta quinta-feira e ficarem a saber contra quem jogam fora e em casa, o calendário apenas ficará definido no sábado, 30 de agosto.

Confira os potes para o sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões:

Pote 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique, Liverpool, Inter Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.

Pote 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, BENFICA, Club Brugge, Atalanta, Villarreal, Juventus e Eintracht Frankfurt.

Pote 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, SPORTING, Olympiakos, Slavia de Praga, Marselha e Bodo/Glimt.

Pote 4: Mónaco, Qarabag, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Pafos, Kairat Almaty, Athletic Bilbao, Newcastle e Copenhaga.