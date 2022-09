O Ajax, com Francisco Conceição como suplente não utilizado, iniciou a campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões com uma goleada na receção ao Rangers (4-0), na 1.ª jornada do Grupo A.

Edson Alvaréz (17m), Steven Bergwijn (32m) e Mohammed Kudus (33m) - grande exibição do jovem médio ganês - marcaram os golos da equipa dos Países Baixos numa primeira parte avassaladora.

O Rangers tentou responder na etapa complementar, mas seria novamente o Ajax a marcar, com o bis do experiente Bergwijn ao minuto 80.

Desta forma, o Ajax assume a liderança provisória do Grupo A, à espera do resultado do duelo entre o Nápoles e o Liverpool.