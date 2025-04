Podia até ter sido com maior folga, mas o Paris Saint-Germain está em vantagem nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter vencido o Aston Villa na 1.ª mão, por 3-1, no Parque dos Príncipes.

Com o tetracampeonato já garantido – resta apenas o objetivo de manter a invencibilidade na prova – os parisienses estão focados na Liga dos Campeões e na Taça de França. A equipa de Luis Enrique entrou com tudo esta noite e, logo nos primeiros minutos, já tinha obrigado Dibu Martínez a várias intervenções.

O primeiro a testar o campeão do mundo foi Vitinha, ele que foi titular, assim como Nuno Mendes e João Neves – Gonçalo Ramos não saiu do banco.

O PSG acentuou o domínio, Vitinha até voltou a ameaçar… mas o Aston Villa marcou, contra a corrente do jogo.

Aos 35 minutos, Nuno Mendes perdeu a bola e os ingleses partiram rapidamente para o contra-ataque, que parecia tirado a régua e esquadro. Morgan Rogers apareceu à vontade no segundo poste e causou surpresa em Paris.

Mas os parisienses não foram abaixo e continuaram a carregar. Apenas quatro minutos depois, apareceu o génio de Desiré Doué. O jovem francês recebeu a bola de Nuno Mendes, na esquina da área, encarou Rogers e rematou colocado sem dar qualquer hipótese a Martínez, que ficou pregado ao relvado.

Doué ainda podia ter bisado antes do intervalo, mas a reviravolta do PSG só ficou completa a abrir o segundo tempo. E se o primeiro golo tinha sido um golaço, o que dizer do segundo.

Axel Disasi foi lançado por Unai Emery ao intervalo e, aos 49 minutos, foi completamente ultrapassado por Khvicha Kvaratskhelia, que depois finalizou com classe para o 2-1.

O PSG somou outras oportunidades para marcar, no entanto, foi apenas em tempo de descontos que chegou ao terceiro golo. E teve autoria portuguesa.

Nuno Mendes, que tinha ficado mal no golo sofrido, rompeu na área dos ingleses aos 90+2 minutos, driblou Konsa e, ao mesmo tempo, sentou Martínez, antes de finalizar de forma certeira. Três golos do PSG, três golaços!

O Aston Villa ainda está dentro da eliminatória, mas o Paris Saint-Germain está agora bem encaminhado para chegar às «meias» da Champions. Na próxima terça-feira, há duelo no Villa Park.