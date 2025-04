O Paris Saint-Germain apanhou um grande susto em Birmingham, mas, apesar da derrota por 3-2 em casa do Aston Villa, beneficiou da vantagem da primeira mão para carimbar a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões.

A equipa de Unai Emery tentou ser agressiva nos primeiros minutos e conseguiu, em certa medida, sufocar os parisienses. Mas o contra-ataque do PSG foi letal.

Aos 11 minutos, Nuno Mendes lançou a velocidade de Bradley Barcola na esquerda, o avançado francês tentou o cruzamento e Achraf Hakimi apareceu a encostar, já depois de uma «oferta» de Dibu Martínez.

Travado o ímpeto do Aston Villa, o PSG conseguiu respirar com bola, no entanto, aqui e acolá, era displicente e oferecia espaços aos «villans», que não souberam aproveitar.

O 2-0 chegou cerca de um quarto de hora depois, com autoria portuguesa. Novamente após um contra-ataque rapidíssimo, os parisienses marcaram. Dembélé serviu Nuno Mendes, que recebeu à entrada da área e deu maior conforto ao PSG na eliminatória.

O conforto, contudo, foi apenas fogo de vista. A dez minutos do intervalo, o Aston Villa finalmente aproveitou um erro do PSG e marcou por Youri Tielemans, que ainda beneficiou de um desvio em Pacho.

O início da segunda parte foi eletrizante e fez os ingleses sonharem com uma reviravolta histórica.

A equipa de Luis Enrique entrou irreconhecível e ficou completamente desorientada quando John McGinn (55m), com um remate do meio da rua, empatou a partida.

Apenas dois minutos depois, o Aston Villa saltou para a frente do marcador e ficou a apenas um golo de empatar a eliminatória. Marcus Rashford fez um túnel sobre Fabián Ruiz, ainda ultrapassou Vitinha quando entrou na área e cruzou atrasado para a finalização de primeira de Ezri Konsa.

Na altura mais complicada, Gigi Donnarumma segurou o PSG no jogo com várias defesas de alto nível e os parisienses conseguiram levar a vantagem até ao final, tendo até algumas ocasiões, novamente em contra-ataque, para marcar.

Apesar do sofrimento, o PSG volta assim às meias-finais, tal como na época passada, e fica no sofá à espera para ver se o Real Madrid será capaz de operar uma «remontada» sobre o Arsenal.

Veja o resumo do jogo: