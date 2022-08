O PSV caiu, pelo segundo ano consecutivo, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de na época passada, a formação então orientada por Roger Schmidt ter sido eliminada pelo Benfica, este ano foi afastada com uma derrota em casa frente ao Rangers (0-1).

O PSV até entrava em campo com boas perspetivas de seguir em frente, após o empate (2-2) em Glasgow, na primeira mão, mas perante os seus adeptos acabou por ser derrotado: um golo do croata Antonio Colak, aos 60 minutos, após passe do norte-americano Malik Tillman fez o resultado final.

A formação neerlandesa ainda lançou o benfiquista Carlos Vinicius a quinze minutos do fim, mas apesar dos 17 remates não conseguiu marcar e segue para a Liga Europa. Já o Rangers volta à Liga dos Campeões e entra no lote de possíveis adversários de FC Porto, Benfica e Sporting no sorteio desta quinta-feira.