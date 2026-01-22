Benfica e Sporting já encaixaram mais de 40 milhões de euros com a participação na Liga dos Campeões, esta época.

Os encarnados partiram para a fase de liga com 42,819 milhões garantidos. O clube da Luz recebeu os 18,62 milhões de euros pela entrada nesta fase da prova, aos quais acresceram 24,199 milhões de euros relativos ao value pillar (€15,895M+€8,304M).

Já durante a fase de liga, a equipa de José Mourinho somou mais 2,1 milhões de euros por cada vitória. O Benfica só venceu dois (Ajax e Nápoles) dos sete jogos que disputou até ao momento na Champions, por isso, encaixou um bónus de 4,2 milhões de euros. Contas feitas, os encarnados já ganharam 47,019 milhões de euros com a participação na prova europeia.

O Sporting, por sua vez, recebeu o valor base de 18,62 milhões de euros pela entrada na fase de liga, além de dois extras de 10,285 milhões de euros e de 5,882 milhões, também relativos ao value pillar. Posto isto, a entrada na fase de liga da Champions rendeu 34,787 milhões ao clube de Alvalade.

Nas sete primeiras jornadas, o Sporting conquistou quatro vitórias e um empate. A vitória, como já referido, vale 2,1 milhões de euros, enquanto cada empate rende 700 mil euros. Assim, o Sporting amealhou 9,1 milhões de euros na fase de liga. Tudo somado, o Sporting já ganhou 43,887 milhões de euros com a Liga dos Campeões.

Mas não fica por aqui.

O Sporting já garantiu que, no mínimo, vai ao play-off de acesso aos oitavos de final. Só por isso, os leões irão receber, no mínimo, um milhão de euros. Na melhor das hipóteses, o conjunto de Rui Borges vai terminar nos primeiros oito classificados e garantir a passagem direta aos «oitavos», o que valeria um bónus de 11 milhões de euros.

Diga-se, claro, que tanto o Benfica como o Sporting ainda podem arrecadar, no máximo, 2,1 milhões de euros de bónus relativo apenas ao próximo jogo, o último da fase de liga. Os encarnados recebem o Real Madrid e os leões visitam o Athletic Bilbao.

É importante referir ainda que cada clube vai receber um valor de acordo com a classificação final na fase de liga, sendo o valor total deste bónus dividido em 666 parcelas de 275 mil euros cada uma. Por exemplo, o 36.º classificado na fase da liga recebe uma parcela (275 mil euros), o 35.º duas parcelas (550 mil euros) e assim sucessivamente até ao 1.º, que receberá 36 parcelas (9,9 milhões de euros). Porém, o valor-base da parcela ainda pode aumentar e a culpa é… dos jogos que terminem empatados. Cada empate faz com que 700 mil euros não sejam distribuídos e esse dinheiro fica para aumentar proporcionalmente o valor inicial das parcelas de 275 mil euros.