Champions
Há 55 min
Champions: quarteto português nos convocados do PSG para a final
Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Ramos chamados para o jogo com o Arsenal
JR
Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Ramos chamados para o jogo com o Arsenal
JR
O PSG anunciou, esta sexta-feira, os convocados para a final da Liga dos Campeões, frente ao Arsenal.
Os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos integram a lista de 24 escolhidos pelo técnico Luis Enrique.
O conjunto parisiense disputa o troféu mais importante do futebol europeu com o campeão inglês Arsenal, no sábado, às 17h00 horas, em Budapeste, Hungria.
📋 Notre groupe pour la finale ! ⚔️🔴🔵#UCL pic.twitter.com/b7LLt92xFC— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 29, 2026
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