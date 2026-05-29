O PSG anunciou, esta sexta-feira, os convocados para a final da Liga dos Campeões, frente ao Arsenal. 

Os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos integram a lista de 24 escolhidos pelo técnico Luis Enrique. 

O conjunto parisiense disputa o troféu mais importante do futebol europeu com o campeão inglês Arsenal, no sábado, às 17h00 horas, em Budapeste, Hungria.

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