O PSG anunciou, esta sexta-feira, os convocados para a final da Liga dos Campeões, frente ao Arsenal.

Os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos integram a lista de 24 escolhidos pelo técnico Luis Enrique.

O conjunto parisiense disputa o troféu mais importante do futebol europeu com o campeão inglês Arsenal, no sábado, às 17h00 horas, em Budapeste, Hungria.