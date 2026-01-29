Champions
Champions: Schjelderup eleito jogador da semana
Norueguês bate a concorrência de João Pedro, Tillman e Mac Allister
Andreas Schjelderup, do Benfica, foi eleito o melhor jogador da oitava e última jornada da fase de liga da Champions.
O extremo norueguês, que bisou na vitória do Benfica sobre o Real Madrid (4-2), superou a concorrência de João Pedro (Chelsea), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) e Alexis Mac Allister (Liverpool).
Diga-se ainda que Anatoliy Trubin, guarda-redes dos encarnados, está na corrida pelo prémio de melhor golo.
