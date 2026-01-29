Champions
Há 55 min
Champions: Schjelderup nomeado para jogador da semana, Trubin para melhor golo
Jgadores do Benfica concorrem a prémios após triunfo sobre o Real Madrid
Jgadores do Benfica concorrem a prémios após triunfo sobre o Real Madrid
Andreas Schjelderup, do Benfica, está nomeado para jogador da semana da Liga do Campeões.
O extremo norueguês bisou na vitória dos encarnados sobre o Real Madrid (4-2), na Luz, na oitava e última jornada da fase de liga da Champions.
Schjelderup tem a concorrência de João Pedro (Chelsea), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) e Alexis Mac Allister (Liverpool).
Four fantastic performances... who would you pick? 🌟#UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2026
Também Anatoliy Trubin concorre a um prémio, neste caso ao de melhor golo da jornada.
O cabeceamento certeiro do guarda-redes ucraniano do Benfica está nomeado, juntamente com golos de Vlad Dragomir (Pafos), João Pedro (Chelsea) e Federico Dimarco (Inter de Milão).
RELACIONADOS
Schjelderup mostra-se como nunca o viu: «Sonha sempre em grande»
«Se o objetivo de Schjelderup é ir ao Mundial, é com jogos como este»
Schjelderup: «Quero dedicar esta vitória à minha avó, que faleceu este ano»
Dahl: «Só percebi que precisávamos de um golo quando vi o Trubin subir»
Trubin: «Em 24 anos, esta é a primeira vez que marco um golo. Foi incrível»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS