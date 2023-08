Vítor Tormena ficou de fora da lista de inscritos do Sporting de Braga para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



O defesa brasileiro, que está a ser associado a uma saída dos bracarenses, é a única ausência de peso na lista divulgada pela UEFA. Em sentido contrário, os reforços Zalazar, José Fonte, Vítor Carvalho, Marín e Rony Lopes estão entre as opções do técnico Artur Jorge.



O Sporting de Braga, terceiro classificado da última edição da Liga, vai defrontar o Backa Topola. A primeira mão joga-se daqui a quatro dias, às 20h00, na Pedreira enquanto a segunda mão vai realizar-se a 15 de agosto na Sérvia.



Refira-se que a UEFA ainda não deu a conhecer a lista B, apenas a lista A. Eis os inscritos:



Guarda-redes - Matheus e Tiago Sá;

Defesas - Víctor Gómez, Niakaté, Serdar, Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes,Marín, Borja e Miguel Vilela;

Médios - Al Musrati, André Horta, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi, Castro e Djibril Soumaré;

Avançados - Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Ricardo Horta, Banza e Luis Asué.