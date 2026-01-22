Champions
Há 42 min
Champions: Suárez na equipa da semana após o bis ao PSG
Avançado do Sporting integra o onze escolhido pela UEFA
Avançado do Sporting integra o onze escolhido pela UEFA
Luis Suárez, avançado do Sporting, integra a equipa da semana da Liga dos Campeões, escolhida pela UEFA.
O internacional colombiano foi decisivo na vitória sobre o Paris Saint-Germain (2-1), ao apontar os dois golos dos leões.
Suárez também estava nomeado para jogador da semana, mas o eleito foi Vinicius Júnior, do Real Madrid.
Presenting your Team of the Week! 💫@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/re8gUKiEX2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS