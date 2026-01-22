Luis Suárez, avançado do Sporting, integra a equipa da semana da Liga dos Campeões, escolhida pela UEFA.

O internacional colombiano foi decisivo na vitória sobre o Paris Saint-Germain (2-1), ao apontar os dois golos dos leões.

Suárez também estava nomeado para jogador da semana, mas o eleito foi Vinicius Júnior, do Real Madrid.