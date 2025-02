Depois de ter estado no FC Porto-Sporting ao leme do VAR, Tiago Martins vai ocupar a função de assistente do vídeo-arbitro na Liga dos Campeões. Na noite de quarta-feira (20h), o português, de 44 anos, vai auxiliar a equipa de arbitragem liderada pelo espanhol Jesús Gil Manzano, no Celtic-Bayern Munique.

Este encontro é referente à primeira mão do play-off que dá acesso aos “oitavos” da Champions. O vencedor desta eliminatória vai jogar contra Bayer Leverkusen ou Atlético de Madrid.