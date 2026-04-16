Vários fotógrafos ficaram feridos na passada quarta-feira no Allianz Arena, durante as celebrações do golo da vitória do Bayern Munique diante do Real Madrid (4-3), na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Após a vitória no jogo da primeira mão em Madrid (2-1), na semana passada, os bávaros estiveram em desvantagem por três vezes no marcador, antes de garantirem nova vitória nos minutos finais, com os golos de Luis Diaz (89m) e Michael Olise (90+4 minutos).

Depois do golo do internacional francês, vários adeptos saltaram as grades do seu setor e festejaram aquela que seria a mais que provável vitória, numa zona restrita do estádio, acabando por empurrar os fotógrafos contra os painéis publicitários e atingir mesmo alguns jogadores.

«Para quem perguntou, se estou bem, alguns hematomas, mas sem fraturas ou danos cerebrais», escreveu o fotógrafo da Reuters Kai Pfaffenbach na sua conta do Instagram, em que menciona terá perdido os sentidos por alguns minutos.

O Club Nr. 12, um dos principais grupos de adeptos do emblema de Munique, disse à AFP lamentar «os ferimentos sofridos pelos representantes dos meios de comunicação social».