Vitinha e Nuno Mendes integram o melhor onze da temporada da Liga dos Campeões.

Os portugueses são dois dos sete representantes do Paris Saint-Germain na equipa ideal da prova, escolhida pela UEFA. Gigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Ousmane Dembélé e Desiré Doué são os outros campeões europeus eleitos para o melhor onze.

Dembélé e Doué foram considerados melhor jogador e melhor jovem, respetivamente.

Além destes, também Alessandro Bastoni (Inter Milão), Declan Rice (Arsenal), Lamine Yamal e Raphinha (Barcelona) estão no melhor onze da Champions.

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season...#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk