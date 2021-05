Chelsea e Barcelona garantiram hoje um lugar na final da Liga dos Campeões feminina de futebol e vão tentar levantar pela primeira vez o troféu.

As londrinas, que eliminaram o Benfica nos 16 avos de final (8-0 no total dos dois jogos), deram a volta à eliminatória com o Bayern Munique, ao golear o emblema alemão por 4-1, em Londres, depois de terem perdido a primeira mão por 2-1.

Por seu lado, o Barça deixou pelo caminho o Paris Saint-Germain com triunfo na Catalunha por 2-1, após o empate a uma bola na capital francesa.

O Chelsea vai disputar a sua primeira final da ‘Champions’ feminina, enquanto o FC Barcelona esteve no jogo decisivo da prova em 2019, tendo perdido frente ao Lyon, por 4-1.

A final da ‘Champions’ está agendada para 16 de maio, em Gotemburgo, na Suécia.