A preparação do Chelsea para a receção ao PSG está a ser marcada por um problemas na constituição do onze.

Malo Gusto não treinou nesta segunda-feira devido a doença e está em dúvida para o duelo em Londres. Caso o defesa francês não recupere a tempo, Liam Rosenior será forçado a fazer uma adaptação à lateral direita, já que Reece James tem uma lesão muscular e pode ser forçado a uma paragem de semanas.

O Chelsea-PSG joga-se nesta terça-feira a partir das 20h00. A equipa inglesa precisa de recuperar de uma derrota por 5-2 há menos de uma semana em Paris.