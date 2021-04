Sem brilhantismo, mas prático quanto baste perante um FC Porto «demasiado pobre».

Esse é o resumo que se pode fazer do que dizem os jornais ingleses sobre o Chelsea-FC Porto que ditou a eliminação da equipa portuguesa nos quartos de final da Liga dos Campeões.

A BBC escreve que o brilhantismo do golo de Taremi «destoou da restante exibição do FC Porto e surgiu demasiado tarde para evitar a eliminação».

Já o The Times é mais duro nas palavras e refere-se à confusão entre os jogadores após o apito final «nasce da frustração dos jogadores do FC Porto ao perceberem quão inferiores tinham sido e quão fácil foi ao Chelsea controlar o jogo».

A Sky Sports, por seu turno, preferiu destacar a juventude dos jogadores lançados por Tuchel numa fase tão importante da competição mais importante da Europa e a boa resposta dada.

«Esta versão prática do Chelsea não mostrou um futebol de ataque que entusiasme, mas deixou claro que a equipa tem experiência para disputar uma eliminatória a duas mãos no futebol europeu, apesar da inexperiência oriunda da juventude de grande parte dos jogadores», escreveu.

Já os tabloides como The Sun ou o Mirror viraram atenções para o confronto entre Conceição e Tuchel e a troca de acusações, bem como uma discussão de Pepe com o treinador alemão após o final do encontro.