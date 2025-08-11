Surge a confirmação oficial. Pablo Rosario, jogador do Nice que rejeitou jogar contra o Benfica por querer sair neste verão, está fora dos convocados do Nice para a segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Champions.

O defesa já tinha falhado a primeira mão, apesar de ser titular habitual há quatro temporadas. Também o avançado Evan Guessand já é uma carta fora do baralho para o treinador Franck Haise, pois saiu para o West Ham.

Em relação à primeira mão, há ainda a destacar a ausência do capitão Dante, experiente defesa-central brasileiro, por lesão. Também Morgan Sanson, que saiu lesionado na primeira parte do último jogo, está de fora.

O duelo da última quarta-feira foi ganho pelo Benfica por 2-0, no Sul de França. Assim, os encarnados têm vantagem no agregado. As duas equipas defrontam-se na terça-feira, no Estádio da Luz, pelas 20 horas, com acompanhamento AO VIVO do Maisfutebol e transmissão na TVI.