Antonio Conte destacou a importância de uma vitória sobre o Benfica para que o Nápoles possa alcançar ocupar uma posição mais confortável na luta por um apuramento direto para os oitavos de final da Champions ou para o play-off.

«Sabemos que podemos ganhar três pontos, que são importantes para nós e para o Benfica. Vamos dar tudo e no final vamos ver o resultado. É um jogo entre o Nápoles e o Benfica. É um jogo importante para o Benfica, que tem a necessidade de ganhar. Temos sete pontos e o Benfica três. Espero que seja um bom jogo e que ganhe o melhor», projetou o treinador da equipa napolitana na antevisão ao jogo agendado para esta quarta-feira no Estádio da Luz.

O Nápoles chega a este jogo apenas três dias depois de ter vencido a Juventus, o que significa que teve menos tempo de descanso do que os encarnados que vêm de um empate caseiro com o Sporting na passada sexta-feira. «Na cabeça dos jogadores não deve existir nada de diferente em relação a todos os outros jogos que fizemos. Todos os jogos são importantes para nós. Não tivemos muito tempo para preparar este jogo, mas sabemos que o Benfica é uma forte equipa e que, na sexta-feira, teve uma excelente prestação frente ao Sporting (1-1), que é bicampeão», observou Antonio Conte.