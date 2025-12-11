Antonio Conte, treinador do Nápoles, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica no Estádio da Luz:

«Os jogadores deram tudo o que tinham esta noite. Viu-se seguramente uma diferença de energia física e mental entre nós e o Benfica, que jogou jogou na sexta-feira e nós jogámos há três dias.

Nós tivemos jogos a cada três dias e jogadores que acumularam jogos atrás de jogos. É inevitável que, mais tarde ou mais cedo, isto se pague. Não há nada a fazer e não se pode dizer que não tentámos até ao fim.

Seguramente, hoje teríamos dificuldades. Somos poucos e é um problema. Temos sete lesionados. Não é uma novidade, mas o que seguramente me preocupa menos é o facto de que estes rapazes estão a dar tudo. (...) Jogámos com grande generosidade, mas não tivemos lucidez em alguns lances e situações que devem ser interpretadas de melhor forma. Temos de aceitar o resultado e tentar recuperar o mais rápido possível.

O Benfica teve cinco remates e nós dois, mas acho que tivemos mais posse de bola. O Benfica não nos surpreendeu e nós não subestimámos a equipa. Jogámos com a mesma equipa que iniciou com a Juventus e noutros jogos. Não somos ignorantes e muito menos presunçosos. Sempre dissemos que o Benfica era uma grande equipa, com belíssimos jogadores.»