Danilo Pereira mostrou-se resignado após a eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. «O Bayern foi mais forte do que nós. Tivemos oportunidades na primeira parte, mas não as concretizámos. Na Liga dos Campeões, é difícil e depois cometemos erros. É duro ir embora assim, mas é a Liga dos Campeões», afirmou em declarações à RMC Sport.

O internacional português atuou na defesa e foi um dos três lusos titulares nos parisienses, além de Nuno Mendes e Vitinha. Danilo elogiou a capacidade da equipa bávara. «É uma equipa física e ganha muitos duelos. Se não conseguirmos fazer isso, torna-se difícil. Não tenho muitas palavras. (...) Temos de estar orgulhosos de nós próprios. Temos grandes jogadores e temos de trabalhar juntos para crescermos.»

Recorde-se que antes da eliminatória com o Bayern, o PSG esteve inserido no grupo do Benfica, tendo terminado no segundo lugar, precisamente atrás das águias.