No grande duelo do play-off da Liga dos Campeões, o Manchester City teve a vitória bem encaminhada, mas permitiu a reviravolta do Real Madrid num final de loucos. Os «merengues» deixam o Eihad com um triunfo por 3-2 e estão em vantagem na eliminatória.

Um jogo que já se tornou um habitué na Champions e que contou com várias ocasiões de golo. Os adeptos dos «citizens» ergueram uma tarja logo no arranque a mostrar Rodri com a Bola de Ouro e uma indireta para Vinicius: «Stop Crying Your Heart Out (Para de chorar tanto)». Uma alusão ao prémio que o espanhol conquistou, superando o brasileiro. Vinicius, de resto, começou a todo o gás.

O internacional brasileiro dispôs da primeira ocasião de golo aos 12 minutos e, na recarga, Nathan Aké viu o golo ser-lhe negado junto à linha de baliza. No minuto seguinte, Vinicius foi derrubado por Ederson na grande área, mas valeu ao ex-Benfica que o compatriota estava em posição de fora de jogo.

Aos 19 minutos, veio o primeiro golo do jogo. Josko Gvardiol deu de peito para Erling Haaland na área e o norueguês estreou-se a marcar diante do Real Madrid.

O jogo entrou numa toada de loucos. Vinicius rematou à barra aos 25 minutos, Jack Grealish saiu lesionado à meia-hora e, ainda antes do intervalo, também o City teve uma bola na trave.

A segunda parte começou com Haaland a acertar no ferro, mas depois vieram as oportunidades dos «merengues», que chegaram à igualdade em cima da hora de jogo.

Na sequência de um livre, Dani Ceballos colocou a bola na área, Kylian Mbappé tentou o remate acrobático, até acertou mal na bola, mas acabou por marcar.

A partida tomou um ritmo mais calmo, com o Manchester City a assumir protagonismo com bola. À entrada para o último quarto de hora, os ingleses passaram novamente para a frente do marcador, com o bis de Haaland, a castigar uma falta de Ceballos sobre Phil Foden.

Mas a emoção ainda não se tinha esgotado. A três minutos dos 90, Brahim Díaz aproveitou uma defesa para a frente de Ederson e, na recarga, apontou o golo do empate.

Estava tudo em aberto… e com o Real Madrid há jogo até ao último apito. Já em tempo de compensação, Vinicius Júnior antecipou-se a Rico Lewis, fez um chapéu a Ederson e apareceu Jude Bellingham (90+2m) a encostar para dar a machadada final.

Apesar do triunfo madrileno, está ainda tudo em aberto para a segunda mão, na quarta-feira da próxima semana, no Bernabéu.