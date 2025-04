Ousmane Dembélé foi muito crítico quanto à exibição do Paris Saint-Germain no Villa Park. O internacional francês reconheceu que a equipa relaxou quando se apanhou em vantagem e, por isso, sofreu de forma escusada para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.

«Temos de ser exigentes, principalmente nestes jogos. Nós mesmos dificultámos as coisas. Na segunda parte, relaxámos, pensamos que éramos demasiado bons para jogar. Com 2-1, achámos que já nos tínhamos qualificado e que tudo estava acabado. A Liga dos Campeões é assim. Podes defrontar equipas com adeptos apaixonados que podem virar o jogo. Teremos de ser mais exigentes para as meias-finais. Este jogo vai ajudar-nos no resto da temporada. Apurámo-nos e estamos felizes. Vamos voltar ao trabalho. Vamos tentar fazer o nosso melhor para chegar à final», disse Dembélé, aos microfones do Canal +.

O PSG perdeu por 3-2 com o Aston Villa, mas apurou-se para as «meias» da Champions graças ao triunfo (3-1) na primeira mão.