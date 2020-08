Lothar Matthaus comentou a humilhação do Bayern Munique ao Barcelona, com uma goleada por 8-2, em declarações à Sky, para quem fez os comentários do jogo. O campeão do mundo de 1990, um nome histórico do Bayern Munique, disse que há que lamentar o que aconteceu.

«Dói ver uma equipa como o Barcelona, que ​​nos entusiasmou a todos durante tantos anos, como a vimos esta noite. Para mim o Bayern era favorito, mas não assim, nunca pensei que fosse para marcar oito golos. De qualquer das formas, os seis golos de diferença mostram a diferença que se viu em campo», começou por dizer Matthaus.

«Não basta mudar de treinador, o Barcelona precisa de muitos jogadores novos e não acho que estejam em condições de gastar tanto dinheiro como fizeram até agora»