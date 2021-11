Pode ser apenas uma coincidência, mas é digna de registo. Em 2020, depois da reeleição de Luís Filipe Vieira, o Benfica teve um ciclo de seis jogos com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Este ano, acontece exatamente a mesma coisa.



Desde 10 de outubro, dia em que Rui Costa venceu as eleições para a presidência do Benfica, a equipa de Jorge Jesus venceu apenas o Trofense para a Taça, após prolongamento (1-2), e o Vizela para a Liga, com um golo ao minuto 90+8 (0-1).



Após o suado triunfo em Vizela, os encarnados empataram fora de casa com o Vitória de Guimarães para a Taça da Liga (3-3) e com o Estoril para o campeonato (1-1).



Neste ciclo, o Benfica perdeu os dois jogos com o Bayern Munique para a Liga dos Campeões: 0-4 em casa e 5-2 na Alemanha.



Em 2020, depois de 29 de outubro - data da reeleição de Luís Filipe Vieira, a equipa da Luz venceu o Standard Liège (Liga Europa) e Paredes (Taça de Portugal), empatou os dois jogos com o Rangers (Liga Europa) e perder com o Boavista e o Sp. Braga para o campeonato.



Para finalizar, saliente-se que os encarnados venceram três jogos consecutivos após este ciclo. Ora o Benfica, agora de Rui Costa, prepara-se para defrontar Sp. Braga (Liga), Paços de Ferreira (Taça de Portugal) e Barcelona (Liga dos Campeões).