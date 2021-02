O espanhol Carlos Del Cerro Grande vai apitar o FC Porto-Juventus, desta quarta-feira, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O juiz será assistido por Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez e o quarto árbitro será José María Sánchez.

No VAR vai estar Alejandro Hernández, assistido por Ricardo de Burgos.

O encontro está marcado para quarta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, e pode seguir ao minuto no Maisfutebol.