Está tudo resolvido entre Demba Ba e Sebastian Coltescu, o polémico quarto árbitro do jogo entre o PSG e o Basaksehir, que foi interrompido devido a um alegado comentário racista do juiz romeno.

Quem garante que tudo foi sanado entre dois dos protagonistas do episódio é Osmane N’Doye, médio que passou no futebol português, representando a Académica, Penafiel e Estoril.

N’Doye saiu precisamente da Académica para o futebol romeno, para o Vaslui, tendo feito as dez temporadas seguintes e terminado a carreira na Roménia.

Ao tomar conhecimento do sucedido, o senegalês que partilhou o balneário da seleção do Senegal com Demba Ba e que conhece Coltescu, decidiu promover uma conversa entre ambos e contou o resultado ao site sport.ro, da Roménia.

«O conheci o carácter do Sebi [Coltescu] nos jogos e ele dá-se bem com os meus árbitros preferidos, por isso foi fácil chegar até ele. Depois de ter o número dele, falei com o Demba, que é meu amigo e eles falaram um com o outro, sem televisões nem nada mais», revelou.

«Eles falaram e entenderam-se muito bem. Ambos me telefonaram depois a dizer que estavam contentes por terem conversado. O Demba disse-me que que o Sebi é bom homem, e o Coltescu disse-me o mesmo sobre o Demba», acrescentou N’Doye.

O antigo jogador revelou também parte da conversa entre dois dos protagonistas do referido episódio de Paris.

«O Demba disse ao Coltescu que defende que a palavra ‘negro’ não deve ser utilizada num estádio. Ele não disse que tinha sido racismo, apenas que essa é uma palavra que não se deve utilizar e o Sebi compreendeu», assegura N’Doye.