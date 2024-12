Se já é raro no futebol profissional existirem pais que treinam os próprios filhos, mais raro é quando, no mesmo jogo, as duas equipas partilham essa curiosidade. Ainda assim, isso verificou-se na última noite da Liga dos Campeões no duelo entre Atlético de Madrid e Slovan Bratislava.

Do lado do Atlético, Diego Simeone (pai) colocou Giuliano Simeone (filho) a titular na partida, enquanto que os eslovacos do Solvan Bratislava contaram com Vladimir Weiss (pai) que lançou Vladimir Weiss (filho) no decorrer do encontro. De notar que os eslovacos partilham o mesmo nome.

Assim, este fenómeno ficou registado como algo inédito na história da Liga dos Campeões.

O encontro, diga-se, acabou com os «colchoneros» a vencerem os eslovacos por 3-1.