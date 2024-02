O FC Porto anunciou que já não há mais bilhetes para a receção ao Arsenal.

O jogo com a equipa inglesa, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, vai assim ter lotação esgotada.

As portas do Estádio do Dragão abrem às 18h00, duas horas antes do apito inicial.

O FC Porto-Arsenal será transmitido em canal aberto pela TVI e também no site e APP do Maisfutebol.